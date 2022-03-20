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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48763 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прибуток з нового сезону гри Fortnite піде на підтримку України

Прибуток з нового сезону гри Fortnite піде на підтримку України

Київ • УНН

 • 131037 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що компанія Epic Games пожертвує прибуток з нового сезону Fortnite Україні, повідомляє УНН.

Цитата

«Це найпопулярніша гра серед молоді — 400 мільйонів людей грають по всьому світу. Головна мета компанії розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз та показати наслідки нападу РФ на Україну.

Дякую команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу», - написав Федоров.

Він також закликав долучатися до нового сезону гри, який відбудеться з 20 березня по 4 квітня.

Українські Національні Новини

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