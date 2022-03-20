Прибуток з нового сезону гри Fortnite піде на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що компанія Epic Games пожертвує прибуток з нового сезону Fortnite Україні, повідомляє УНН.
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«Це найпопулярніша гра серед молоді — 400 мільйонів людей грають по всьому світу. Головна мета компанії розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз та показати наслідки нападу РФ на Україну.
Дякую команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу», - написав Федоров.
Він також закликав долучатися до нового сезону гри, який відбудеться з 20 березня по 4 квітня.