Прибыль с нового сезона игры Fortnite пойдет на поддержку Украины

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"Это самая популярная игра среди молодежи — 400 миллионов людей играют по всему миру. Главная цель компании рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.

Спасибо команде Epic Games за замечательную инициативу и поддержку украинского народа", - написал Федоров.

Он также призвал присоединиться к новому сезону игры, который состоится с 20 марта по 4 апреля.