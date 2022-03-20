Прибыль с нового сезона игры Fortnite пойдет на поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что компания Epic Games пожертвует прибыль с нового сезона Fortnite Украине, сообщает УНН.
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"Это самая популярная игра среди молодежи — 400 миллионов людей играют по всему миру. Главная цель компании рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.
Спасибо команде Epic Games за замечательную инициативу и поддержку украинского народа", - написал Федоров.
Он также призвал присоединиться к новому сезону игры, который состоится с 20 марта по 4 апреля.