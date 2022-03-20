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19:03 • 59295 просмотра

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15 марта, 13:44 • 110470 просмотра

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Прибыль с нового сезона игры Fortnite пойдет на поддержку Украины

Прибыль с нового сезона игры Fortnite пойдет на поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что компания Epic Games пожертвует прибыль с нового сезона Fortnite Украине, сообщает УНН.

Цитата

"Это самая популярная игра среди молодежи — 400 миллионов людей играют по всему миру. Главная цель компании рассказать о жестокой войне, которая происходит прямо сейчас и показать последствия нападения РФ на Украину.

Спасибо команде Epic Games за замечательную инициативу и поддержку украинского народа", - написал Федоров.

Он также призвал присоединиться к новому сезону игры, который состоится с 20 марта по 4 апреля.

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