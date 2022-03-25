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Epic Games собрала на помощь Украине более 50 млн долларов

Киев • УНН

 • 652008 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов. Об этом в своем Telegram сообщил Михаил Федоров, пишет УНН.

Epic Games собрала на помощь Украине более 50 млн долларов

Детали

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, про поддержку от Epic Games. Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов. И продолжает собирать дальше.

Добавим

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала весенняя распродажа игр со скидками до 75%. Акция продлится до 7 апреля. Об этом сообщает сайт магазина.

Как ранее сообщал УНН, прибыль с нового сезона игры Fortnite пойдет на поддержку Украины.

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