Ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В своем Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси. Об этом сообщает УНН.
Детали
Американская компания Grammarly прекратила работу в россии и беларуси — заблокировала доступ пользователям. Это онлайн-сервис, который использует АИ для помощи в написании текстов на английском языке.
Clarivate прекратила деятельность в россии и беларуси. Независимая американская компания, которая управляет базами данных, закрывает офис в рф. Компания принадлежит информационным системам, в том числе Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для пользователей из россии и беларуси.
Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что прекратит разработку программного обеспечения в россии. Вследствие чего больше не будет на рынке рф.
Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.
Weatherford International приостановила поставки и сразу же остановила любые новые инвестиции или внедрения новых технологий в россии.
Добавим
Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр Epic Games, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов.