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Ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси

Киев • УНН

 • 311502 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В своем Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси. Об этом сообщает УНН.

Ряд техкомпаний покидают рынок россии и беларуси

Детали

Американская компания Grammarly прекратила работу в россии и беларуси — заблокировала доступ пользователям. Это онлайн-сервис, который использует АИ для помощи в написании текстов на английском языке.

Clarivate прекратила деятельность в россии и беларуси. Независимая американская компания, которая управляет базами данных, закрывает офис в рф. Компания принадлежит информационным системам, в том числе Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для пользователей из россии и беларуси.

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что прекратит разработку программного обеспечения в россии. Вследствие чего больше не будет на рынке рф.

Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.

Weatherford International приостановила поставки и сразу же остановила любые новые инвестиции или внедрения новых технологий в россии.

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Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр Epic Games, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов.

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