Эксклюзив
08:14 • 2466 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 13682 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 13973 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 45889 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 51942 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 39157 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 40316 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 40518 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 59165 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37746 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Apple готовится выпустить сенсорный MacBook Pro - Bloomberg

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Apple планирует выпустить обновленный MacBook Pro с сенсорным дисплеем к концу 2026 или началу 2027 года. Новые модели будут иметь более тонкие корпуса, чипы M6 и OLED-дисплеи, что сделает их дороже текущих версий.

Apple готовится выпустить сенсорный MacBook Pro - Bloomberg

Компания Apple Inc. готовится наконец выпустить сенсорную версию своего компьютера Mac, изменив курс, который уходит корнями в позицию, начатую еще соучредителем Стивом Джобсом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компания готовит обновленный MacBook Pro с сенсорным дисплеем к концу 2026-го или началу 2027 года. Новые машины под кодовыми названиями K114 и K116, как указано, также будут иметь более тонкие и легкие корпуса и работать на линейке чипов M6.

Осуществляя этот шаг, Apple следует примеру остальной компьютерной отрасли, которая приняла сенсорные ноутбуки более десяти лет назад. Компания потратила годы на формирование своего подхода к рынку, стремясь улучшить текущие дизайны.

Новые ноутбуки будут оснащены дисплеями с технологией OLED - тем же стандартом, что используется в iPhone и iPad Pro, сказали источники. Это будет первый случай, когда эта высококачественная и более тонкая система используется в Mac.

Акции Apple сократили свои потери в четверг после того, как Bloomberg сообщило об этих планах. По состоянию на 14:49 в Нью-Йорке акции упали на 1,2% до 246,32 доллара.

Сенсорный MacBook Pro, как сообщается, сохранит полноценный трекпад и клавиатуру, что отражает подход производителей ПК, таких как Dell Technologies Inc., Acer Inc., Lenovo Group Ltd. и Microsoft Corp. Это означает, что пользователям не придется полагаться на сенсорный дисплей, если они этого не хотят.

В обновленном MacBook Pro Apple отказывается от "выемки" - выреза в верхней части экрана, где расположена камера. Вместо этого компания применит конструкцию, которая оставляет область дисплея вокруг сенсора. Это будет похоже на концепцию Dynamic Island на iPhone.

Компания также разработала усиленный шарнир и крепление экрана, чтобы предотвратить отскок или смещение дисплея при касании, что является распространенным недостатком существующих сенсорных ПК.

Из-за более дорогих компонентов новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, вероятно, будут стоить на несколько сотен долларов дороже, чем текущие версии. Современные модели без сенсорного экрана с высококачественными чипами начинаются от 1999 долларов за 14-дюймовую версию и 2499 долларов за большую, пишет издание.

Текущий дизайн MacBook Pro датируется 2021 годом, хотя Apple обновила 14-дюймовую базовую версию чипом M5 в среду. Компания планирует выпуск итераций M5 Pro и M5 Max на начало 2026 года, которые сохранят текущий вид, сообщает Bloomberg News.

Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16.09.25, 05:28 • 19913 просмотров

Юлия Шрамко

Технологии
Bloomberg L.P.
Нью-Йорк
Майкрософт
Apple Inc.