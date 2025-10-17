Apple готовится выпустить сенсорный MacBook Pro - Bloomberg

Компания Apple Inc. готовится наконец выпустить сенсорную версию своего компьютера Mac, изменив курс, который уходит корнями в позицию, начатую еще соучредителем Стивом Джобсом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компания готовит обновленный MacBook Pro с сенсорным дисплеем к концу 2026-го или началу 2027 года. Новые машины под кодовыми названиями K114 и K116, как указано, также будут иметь более тонкие и легкие корпуса и работать на линейке чипов M6.

Осуществляя этот шаг, Apple следует примеру остальной компьютерной отрасли, которая приняла сенсорные ноутбуки более десяти лет назад. Компания потратила годы на формирование своего подхода к рынку, стремясь улучшить текущие дизайны.

Новые ноутбуки будут оснащены дисплеями с технологией OLED - тем же стандартом, что используется в iPhone и iPad Pro, сказали источники. Это будет первый случай, когда эта высококачественная и более тонкая система используется в Mac.

Акции Apple сократили свои потери в четверг после того, как Bloomberg сообщило об этих планах. По состоянию на 14:49 в Нью-Йорке акции упали на 1,2% до 246,32 доллара.

Сенсорный MacBook Pro, как сообщается, сохранит полноценный трекпад и клавиатуру, что отражает подход производителей ПК, таких как Dell Technologies Inc., Acer Inc., Lenovo Group Ltd. и Microsoft Corp. Это означает, что пользователям не придется полагаться на сенсорный дисплей, если они этого не хотят.

В обновленном MacBook Pro Apple отказывается от "выемки" - выреза в верхней части экрана, где расположена камера. Вместо этого компания применит конструкцию, которая оставляет область дисплея вокруг сенсора. Это будет похоже на концепцию Dynamic Island на iPhone.

Компания также разработала усиленный шарнир и крепление экрана, чтобы предотвратить отскок или смещение дисплея при касании, что является распространенным недостатком существующих сенсорных ПК.

Из-за более дорогих компонентов новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, вероятно, будут стоить на несколько сотен долларов дороже, чем текущие версии. Современные модели без сенсорного экрана с высококачественными чипами начинаются от 1999 долларов за 14-дюймовую версию и 2499 долларов за большую, пишет издание.

Текущий дизайн MacBook Pro датируется 2021 годом, хотя Apple обновила 14-дюймовую базовую версию чипом M5 в среду. Компания планирует выпуск итераций M5 Pro и M5 Max на начало 2026 года, которые сохранят текущий вид, сообщает Bloomberg News.

