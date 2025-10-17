Apple готується випустити сенсорний MacBook Pro - Bloomberg

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 2536 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 13802 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14023 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 45936 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 51988 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39168 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40322 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40520 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59213 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37749 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 13760 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59194 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89862 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58113 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 80974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44295 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92496 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69369 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70748 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75327 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Brent

Apple готується випустити сенсорний MacBook Pro - Bloomberg

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Apple планує випустити оновлений MacBook Pro із сенсорним дисплеєм до кінця 2026 або початку 2027 року. Нові моделі матимуть тонші корпуси, чіпи M6 та OLED-дисплеї, що зробить їх дорожчими за поточні версії.

Apple готується випустити сенсорний MacBook Pro - Bloomberg

Компанія Apple Inc. готується нарешті випустити сенсорну версію свого комп'ютера Mac, змінивши курс, який сягає корінням у позицію, започатковану ще співзасновником Стівом Джобсом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, обізнаних з цим питанням, компанія готує оновлений MacBook Pro з сенсорним дисплеєм до кінця 2026-го або початку 2027 року. Нові машини під кодовими назвами K114 та K116, як вказано, також матимуть тонші та легші корпуси та працюватимуть на лінійці чіпів M6.

Здійснюючи цей крок, Apple наслідує приклад решти комп'ютерної галузі, яка прийняла сенсорні ноутбуки понад десять років тому. Компанія витратила роки на формування свого підходу до ринку, прагнучи покращити поточні дизайни.

Нові ноутбуки будуть оснащені дисплеями з технологією OLED - тим самим стандартом, що використовується в iPhone та iPad Pro, сказали джерела. Це буде перший випадок, коли ця високоякісна та тонша система використовується в Mac.

Акції Apple скоротили свої втрати у четвер після того, як Bloomberg повідомило про ці плани. Станом на 14:49 у Нью-Йорку акції впали на 1,2% до 246,32 долара.

Сенсорний MacBook Pro, як повідомляється, збереже повноцінний трекпад і клавіатуру, що відображає підхід виробників ПК, таких як Dell Technologies Inc., Acer Inc., Lenovo Group Ltd. та Microsoft Corp. Це означає, що користувачам не доведеться покладатися на сенсорний дисплей, якщо вони цього не хочуть.

В оновленому MacBook Pro Apple відмовляється від "виїмки" - вирізу у верхній частині екрана, де розташована камера. Замість цього компанія застосує конструкцію, яка залишає область дисплею навколо сенсора. Це буде схоже на концепцію Dynamic Island на iPhone.

Компанія також розробила посилений шарнір і кріплення екрана, щоб запобігти відскоку або зміщення дисплея під час дотику, що є поширеним недоліком існуючих сенсорних ПК.

Через дорожчі компоненти нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, ймовірно, коштуватимуть на кілька сотень доларів дорожче, ніж поточні версії. Сучасні моделі без сенсорного екрану з високоякісними чіпами починаються від 1999 доларів за 14-дюймову версію та 2499 доларів за більшу, пише видання.

Поточний дизайн MacBook Pro датується 2021 роком, хоча Apple оновила 14-дюймову базову версію чіпом M5 у середу. Компанія планує випуск ітерацій M5 Pro та M5 Max на початок 2026 року, які збережуть поточний вигляд, повідомляє Bloomberg News.

Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16.09.25, 05:28 • 19913 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Bloomberg
Нью-Йорк
Microsoft
Apple