Apple готується випустити сенсорний MacBook Pro - Bloomberg

Компанія Apple Inc. готується нарешті випустити сенсорну версію свого комп'ютера Mac, змінивши курс, який сягає корінням у позицію, започатковану ще співзасновником Стівом Джобсом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, обізнаних з цим питанням, компанія готує оновлений MacBook Pro з сенсорним дисплеєм до кінця 2026-го або початку 2027 року. Нові машини під кодовими назвами K114 та K116, як вказано, також матимуть тонші та легші корпуси та працюватимуть на лінійці чіпів M6.

Здійснюючи цей крок, Apple наслідує приклад решти комп'ютерної галузі, яка прийняла сенсорні ноутбуки понад десять років тому. Компанія витратила роки на формування свого підходу до ринку, прагнучи покращити поточні дизайни.

Нові ноутбуки будуть оснащені дисплеями з технологією OLED - тим самим стандартом, що використовується в iPhone та iPad Pro, сказали джерела. Це буде перший випадок, коли ця високоякісна та тонша система використовується в Mac.

Акції Apple скоротили свої втрати у четвер після того, як Bloomberg повідомило про ці плани. Станом на 14:49 у Нью-Йорку акції впали на 1,2% до 246,32 долара.

Сенсорний MacBook Pro, як повідомляється, збереже повноцінний трекпад і клавіатуру, що відображає підхід виробників ПК, таких як Dell Technologies Inc., Acer Inc., Lenovo Group Ltd. та Microsoft Corp. Це означає, що користувачам не доведеться покладатися на сенсорний дисплей, якщо вони цього не хочуть.

В оновленому MacBook Pro Apple відмовляється від "виїмки" - вирізу у верхній частині екрана, де розташована камера. Замість цього компанія застосує конструкцію, яка залишає область дисплею навколо сенсора. Це буде схоже на концепцію Dynamic Island на iPhone.

Компанія також розробила посилений шарнір і кріплення екрана, щоб запобігти відскоку або зміщення дисплея під час дотику, що є поширеним недоліком існуючих сенсорних ПК.

Через дорожчі компоненти нові 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro, ймовірно, коштуватимуть на кілька сотень доларів дорожче, ніж поточні версії. Сучасні моделі без сенсорного екрану з високоякісними чіпами починаються від 1999 доларів за 14-дюймову версію та 2499 доларів за більшу, пише видання.

Поточний дизайн MacBook Pro датується 2021 роком, хоча Apple оновила 14-дюймову базову версію чіпом M5 у середу. Компанія планує випуск ітерацій M5 Pro та M5 Max на початок 2026 року, які збережуть поточний вигляд, повідомляє Bloomberg News.

