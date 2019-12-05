Апелляцию на меру пресечения Альперину будут рассматривать 12 декабря

"Отметим, 5 декабря 2019 года в суде апелляционной инстанции начато слушание апелляционной жалобы на решение Антикоррупционного суда о применении в отношении организатора преступной схемы пресечения в виде содержания под стражей с внесением 70 млн гривен залога. Однако, по ходатайству стороны защиты рассмотрение было перенесено на 17:00 12 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Также, журналисту УНН в пресс-службе САП сообщили, что обвинение просит суд избрать для Альперина содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 288 млн грн.

"Сейчас прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подано 9 апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции (в отношении всех фигурантов по делу - ред.)", - отмечается в сообщении.

Напомним, Альперина арестовали на два месяца и определили залог в 70 млн грн.

Как сообщал УНН, одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.