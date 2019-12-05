Апеляцію на запобіжний захід Альперіну розглядатимуть 12 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну на 12 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Зауважимо, 5 грудня 2019 року у суді апеляційної інстанції розпочато слухання апеляційної скарги на рішення Антикорупційного суду щодо застосування до організатора злочинної схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із внесенням 70 млн гривень застави. Проте, за клопотанням сторони захисту розгляд було перенесено на 17:00 12 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Також, журналісту УНН в пресслужбі САП повідомили, що обвинувачення просить суд обрати для Альперіна тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 288 млн грн.
"Наразі прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано 9 апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції (стосовно всіх фігурантів у справі - ред.)", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн.
Як повідомляв УНН, одеський бізнесмен Вадим Альперін вийшов із СІЗО.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.
Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.