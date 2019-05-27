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Апелляционный суд оставил пожизненное заключение мужчине за покушение на таксиста и убийство военного

Апелляционный суд оставил пожизненное заключение мужчине за покушение на таксиста и убийство военного

Киев  •  УНН

 • 10307 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда, который приговорил 28-летнего мужчину за покушение на жизнь таксиста и убийство военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

Так, тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы.

"Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего, схватив мобильный телефон потерпевшего, сбежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места совершения предыдущего преступления. Злоумышленник нанес офицеру несовместимы с жизнью ножевые ранения", - сообщили в прокуратуре.

По результатам негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать. 

Решением Дарницкого райсуда Киева он был осужден к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью. Не согласившись с таким решением защитник обвиняемого и обвиняемый подали апелляционные жалобы.

"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания, не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлена без удовлетворения.

Убийца отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве ее 92-летней соседки в доме престарелых.

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