Апелляционный суд оставил пожизненное заключение мужчине за покушение на таксиста и убийство военного
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда, который приговорил 28-летнего мужчину за покушение на жизнь таксиста и убийство военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Так, тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы.
"Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего, схватив мобильный телефон потерпевшего, сбежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места совершения предыдущего преступления. Злоумышленник нанес офицеру несовместимы с жизнью ножевые ранения", - сообщили в прокуратуре.
По результатам негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать.
Решением Дарницкого райсуда Киева он был осужден к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью. Не согласившись с таким решением защитник обвиняемого и обвиняемый подали апелляционные жалобы.
"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания, не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлена без удовлетворения.
Убийца отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве ее 92-летней соседки в доме престарелых.