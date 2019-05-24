У Франції 102-річну жінку запідозрили у вбивстві сусідки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Франції 102-річну жінку підозрюють у вбивстві її 92-річної сусідки у будинку для літніх людей, передає УНН з посиланням на BBC.
102-річна жінка "була дуже схвильована, розгублена і розповіла опікуну, що вона когось убила", повідомив прокурор.
Опікун знайшов жертву мертвою в ліжку, на її обличчі був слід від сильного удару. Убита була виявлена лише після опівночі в суботу.
Причиною смерті стало "удушення і удари по голові", вказали фахівці після посмертного огляду.
Повідомляється, що підозрювана зараз перебуває у психіатричній лікарні. Підозрюваній проводять психіатричні тести, щоб визначити, чи була вона кримінально відповідальна за її дії тоді.
Як повідомляв УНН, у Німеччині сталася серія вбивств з арбалета.