Во Франции 102-летнюю женщину заподозрили в убийстве соседки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве её 92-летней соседки в доме престарелых, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
102-летняя женщина "была очень взволнована, растеряна и рассказала опекуну, что она кого-то убила", сообщил прокурор.
Опекун нашел жертву мертвой в постели, на ее лице был сильный ушиб. Убитая была обнаружена только после полуночи в субботу.
Причиной смерти стало "удушение и удары по голове", заключили специалисты после посмертного осмотра.
Сообщается, что подозреваемая сейчас находится в психиатрической больнице. Подозреваемой проводят психиатрические тесты, чтобы определить, была ли она уголовно ответственна за ее действия тогда.
Как сообщал УНН, в Германии произошла серия убийств из арбалета.