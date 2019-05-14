В Германии произошла серия убийств из арбалета

Сообщается, что квартира в городе Виттинген, где были обнаружены две жертвы, принадлежала 30-летней женщине, которая была одной из жертв, найденных ранее в гостиничном номере.

Двое других жертв в гостиничном номере были мужчина и женщина, оба из западного штата Рейнланд-Пфальц, найденные в постели, взявшись за руки.

По информации полиции, их пронзили несколькими стрелами. При этом в помещении не было обнаружено ни признаков борьбы, ни присутствия другого участника.

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Государственный прокурор Уолтер Фейлер заявил на пресс-конференции, что мужчина получил два выстрела в голову и три в грудь, в то время как женщине, лежащей рядом с ним, стрела пронзила голову и грудь.

Третья жертва, по его словам, “лежала перед двуспальной кроватью и получила один выстрел из арбалета между горлом и подбородком”.

Все пять пострадавших проживали в Германии.

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Немецкая газета Merkur заявила, что 30-летняя женщина, как сообщается, была сестрой одной из женщин, найденных в Виттингене. Издание указало ее как “С” и сообщило, что она зарегистрировалась в гостинице в марте.

Открытие Виттингене произошло в понедельник, когда полиция расследовала случаи смерти в гостиничном номере.

По словам Фейлера, еще не ясно, как долго тела находились в квартире.

“Трупы были найдены, потому что один из соседей услышал о сообщениях из Пассау и сообщил полиции, что почтовый ящик квартиры переполнен и что из квартиры исходит странный запах”, — сказал он.

Отношения между тремя жертвами в отеле также остаются неясными. Они забронировали номер с двуспальной кроватью и односпальной кроватью на три ночи, зарегистрировались в пятницу, не заказывая завтрак.

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Отель находится у реки Илз около Пассау, примерно в 650 км к югу от Виттингена.

Первые результаты вскрытия ожидаются во вторник.

Другой гость отеля, который останавливался в отеле на короткое время, рассказал местной газете Passauer Neue Presse, что это была “совершенно тихая ночь”.

Полиция конфисковала припаркованный снаружи белый грузовик с наклейками, которые, как сообщается, были связаны с охотничьим клубом.

Немецкие СМИ сообщают, что на одной наклейке есть буквы FMJ — считается, что это ссылка на арбалетные стрелы Full Metal Jacket, изготовляемые американской фирмой Easton Hunting.

Гость отеля, рассказывая о жертвах, сказал, что у мужчины была длинная белая борода, а женщины были одеты в черное, и назвал их “странными”.

По прибытии в пятницу вечером они просто пожелали другим гостям “доброго вечера”, а затем поднялись наверх в свою комнату на втором этаже с бутылками воды и кока-колы, сказал гость, цитируемый Merkur.

В Виттингене сосед, цитируемый Merkur, описал 30-летнюю женщину как “всегда немного странную — всегда одетую в черное, что-то вроде готики”.

Как сообщал УНН, ранее Украина экстрадирует в Польшу грузина, обвиняемого в жестоком убийстве.