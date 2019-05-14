У Німеччині сталася серія вбивств з арбалета

Повідомляється, що квартира в місті Віттінга, де були виявлені дві жертви, належала 30-річній жінці, яка була однією з жертв, знайдених раніше в готельному номері.

Двоє інших жертв в готельному номері були чоловік і жінка, обоє з західного штату Рейнланд-Пфальц, знайдені в ліжку, взявшись за руки.

За інформацією поліції, їх прокололи декількома стрілами. При цьому в приміщенні не було виявлено ні ознак боротьби, ні присутності іншого учасника.

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Державний прокурор Уолтер Фейлер заявив на прес-конференції, що чоловік отримав два постріли в голову і три в груди, в той час як жінці, що лежить поруч з ним, стріла пронизала голову і груди.

Третя жертва, за його словами, "лежала перед двоспальним ліжком і отримала один постріл з арбалета між горлом і підборіддям".

Всі п'ятеро постраждалих проживали в Німеччині.

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Німецька газета Merkur заявила, що 30-річна жінка, як повідомляється, була сестрою одного з жінок, знайдених в Віттінгене. Видання зазначило її як "С" і повідомило, що вона зареєструвалася в готелі в березні.

Відкриття Віттінгене відбулося в понеділок, коли поліція розслідувала випадки смерті в готельному номері.

За словами Фейлер, ще не ясно, як довго тіла знаходилися в квартирі.

"Трупи були знайдені, тому що один із сусідів почув про повідомлення з Пассау і повідомив поліції, що поштова скринька квартири переповнена і що з квартири виходить дивний запах", - сказав він.

Відносини між трьома жертвами в готелі також залишаються неясними. Вони забронювали номер з двоспальним ліжком і односпальне ліжко на три ночі, зареєструвалися в п'ятницю, не замовляючи сніданок.

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Готель знаходиться біля річки Илз близько Пассау, приблизно в 650 км на південь від Віттінга.

Перші результати розтину очікуються у вівторок.

Інший гість готелю, який зупинявся в готелі на короткий час, розповів місцевій газеті Passauer Neue Presse, що це була "абсолютно тиха ніч".

Поліція конфіскувала припарковану зовні білу вантажівку з наклейками, які, як повідомляється, були пов'язані з мисливською клубом.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що на одній наклейці є букви FMJ - вважається, що це посилання на арбалетні стріли Full Metal Jacket, виготовлені американською фірмою Easton Hunting.

Гість готелю, коли йдеться про жертви, сказав, що у чоловіка була довга біла борода, а жінки були одягнені в чорне, і назвав їх "дивними".

Після прибуття в п'ятницю ввечері вони просто побажали іншим гостям "доброго вечора", а потім піднялися наверх в свою кімнату на другому поверсі з пляшками води і кока-коли, сказав гість, якого цитує Merkur.

У Віттінгене сусід, якого цитує Merkur, описав 30-річну жінку як "завжди трохи дивну - завжди одягнену в чорне, щось на зразок готики".

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