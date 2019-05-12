Архів СЗР України розсекретив документи про вбивство Петлюри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Архів Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України розсекретив майже 350 документів про діяльність Української народної республіки (УНР) і про вбивство Симона Петлюри. Про це повідомляється на сайті СЗР, передає УНН.
За даними служби, розсекречені матеріали “відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби”. Вони датуються 1919-1936 роками. Серед них містяться дипломатичні та фінансові документи, статути, накази, листи, фотографії та інше. Вони також висвітлюють діяльність еміграційного уряду республіки.
“Особливо цікаві матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри”, — наголошується в повідомленні.
Документи розсекретили з нагоди сторіччя утворення УНР. Симон Петлюра був одним з лідерів національного руху в Україні. З 1919 по 1920 рік він був головою Директорії УНР і головним отаманом військ і флоту. Петлюру вбито в 1926 році в Парижі Самуілом Шварцбардом, якого в підсумку виправдав французький суд.
Варто додати, що понад 60% звернень до відкритих архівів КДБ надходять від родичів репресованих.