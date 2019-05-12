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Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры

Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры

Киев  •  УНН

 • 25641 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил почти 350 документов о деятельности Украинской народной республики (УНР) и об убийстве Симона Петлюры. Об этом сообщается на сайте СВР, передает УНН.

По данным службы, рассекреченные материалы “открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы”. Они датируются 1919-1936 годами. Среди них содержатся дипломатические и финансовые документы, уставы, приказы, письма, фотографии и другое. Они также освещают деятельность эмиграционного правительства республики.

“Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры”, — отмечается в сообщении.

Документы рассекретили по случаю столетия образования УНР. Симон Петлюра являлся одним из лидеров национального движения в Украине. С 1919 по 1920 год он был главой Директории УНР и главным атаманом войск и флота. Петлюру убит в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбардом, которого в итоге оправдал французский суд.

Стоит добавить, что более 60% обращений к открытым архивам КГБ поступают от родственников репрессированных.

Украинские Национальные Новости

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