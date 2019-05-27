Апеляційний суд залишив довічне ув'язнення чоловіку за замах на таксиста і вбивство військового
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду, який засудив 28-річного чоловіка за замах на життя таксиста і вбивство військовослужбовця. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Так, тяжкі злочини були скоєні 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці.
"Зловмисник завдав ножове поранення в шию водію таксі, який його підвозив, після чого, схопивши мобільний телефон потерпілого, втік. А вже через 20 хвилин напав на 43-річного військовослужбовця, якого випадково зустрів, тікаючи з місця скоєння попереднього злочину. Зловмисник наніс офіцеру несумісні з життям ножові поранення", - повідомили у прокуратурі.
За результатами негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного вдалося встановити та затримати.
Рішенням Дарницького райсуду Києва його було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю. Не погодившись із таким рішенням захисник обвинуваченого та обвинувачений подали апеляційні скарги.
"Ухвалою Київського апеляційного суду апеляційні скарги захисника та обвинуваченого, щодо зміни та обрання міру покарання, не пов’язаної з довічним позбавленням волі, залишено без задоволення.
Вбивця відбуватиме покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю", - прокоментували у відомстві.
Нагадаємо, у Франції 102-річну жінку підозрюють у вбивстві її 92-річної сусідки у будинку для літніх людей.