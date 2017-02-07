Апелляционный суд в США проведет слушания по миграционному указу Д.Трампа

Суд попросил юристов министерства юстиции, а также штатов Вашингтон и Миннесота представить свои аргументы.

В обнародованном поздно вечером 6 февраля пресс-релизе министерство юстиции США выступает за ограничение действия судебного решения, которое блокирует действие указа Д.Трампа.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.

Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".