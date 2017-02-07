Апеляційний суд у США проведе слухання щодо міграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Окружний апеляційний суд у Сан-Франциско в США у вівторок, 7 лютого, заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на в’їзд до США, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Суд попросив юристів міністерства юстиції, а також штатів Вашингтон і Міннесота представити свої аргументи.
В оприлюдненому пізно ввечері 6 лютого прес-релізі міністерство юстиції США виступає за обмеження дії судового рішення, яке блокує дію указу Д.Трампа.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.
Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.
Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.