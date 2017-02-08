Апелляционный суд рассмотрел жалобу на заморозку миграционного указа Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановление действия миграционного указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, передает УНН со ссылкой на ВВС .
При рассмотрении апелляции адвокат, представляющий интересы правительства, заявил, что обязанность президента - обеспечивать национальную безопасность, а конгресс США наделил президента полномочиями по контролю за границами.
Он также настаивал, что люди из стран, попавших под действие указа, могут нести террористическую угрозу.
Один из трех судей, слушавших дело, возразил, что люди, которые приезжают в США по действующей визе, не совершали никаких правонарушений.
Адвокат, который выступал от штата Вашингтон, настаивал, что указ приводит к дискриминации, а также заявил, что приостановление действия запрета не навредило правительству США.
Судейская коллегия пообещала принять решение по жалобе как можно быстрее, однако сообщается, что это вряд ли произойдет раньше среды.