Апеляційний суд розглянув скаргу на заморозку міграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В окружному апеляційному суді в Сан-Франциско пройшло слухання, присвячене скарзі уряду на призупинення дії міграційного указу президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням, передає УНН з посиланням на ВВС.
Під час розгляду апеляції адвокат, який представляє інтереси уряду, заявив, що обов’язок президента — забезпечувати національну безпеку, а конгрес США наділив президента повноваженнями щодо контролю за кордонами.
Він також наполягав, що люди з країн, які потрапили під дію указу, можуть нести терористичну загрозу.
Один з трьох суддів, що слухали справу, заперечив, що люди, які приїжджають в США за чинною візою, не вчиняли жодних правопорушень.
Адвокат, який виступав від штату Вашингтон, наполягав, що указ призводить до дискримінації, а також заявив, що призупинення дії заборони не нашкодила уряду США.
Суддівська колегія пообіцяла прийняти рішення по скарзі як можна швидше, проте повідомляється, що це навряд чи відбудеться раніше середи.