Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы на меру пресечения Дангадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Апелляционный суд Киева отложений рассмотрение жалобы на арест второго фигуранта "дела Саакашвили" Севериона Дангадзе через отсутсвие в распоряжении суда материалов дела, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание откладывается на неопределенный срок в связи с не поступлением в суд материалов дела", - говорится в объявлении коллегии суда.
В свою очередь, в комментарии журналистам адвокат Дангадзе Роман Кругляк отметил, что Печерский суд до сих пор не предоставил стороне защиты полного текста постановления, чтобы она могла в нормальный процессуальный способ подготовить свое возражение.
"Судья Печерского суда Кириленко назначила объявления полного текста постановления только сегодня на 15.30, зная, что сегодня рассматривается апелляционная жалоба", - сказал адвокат.
Кроме того, в интервью журналистам Дангадзе отрицал свою вину и заявил, что не знаком с бизнесменом С.Курченко.
Напомним, 6 декабря Печерский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога соратнику экс-главы Одесской ОГА, экс-президента Грузии Саакашвили Севериона Дангадзе.