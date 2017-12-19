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Апеляційний суд Києві відклав розгляд скарги на запобіжний захід Дангадзе

Апеляційний суд Києві відклав розгляд скарги на запобіжний захід Дангадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва відклад розгляд скарги на арешт другого фігуранта "справи Саакашвілі" Северіона Дангадзе через відсутність у розпорядженні суду матеріалів справи, передає кореспондент УНН

"Судове засідання відкладається на невизначений термін у зв'язку із не надходженням до суду матеріалів справи", - йдеться в оголошенні колегії суду.

У свою чергу, в коментарі журналістам, адвокат Дангадзе Роман Кругляк зазначив, що Печерський суд ще досі не надав стороні захисту повного тексту ухвали, щоб вона могла в нормальний процесуальний спосіб підготувати своє заперечення.

"Суддя Печерскього суду Кириленко призначила оголошення повного тексту ухвали лише на сьогодні на 15.30 знаючи, що сьогодні розглядається апеляційна скарга", - сказав адвокат.

Крім того, в інтерв'ю журналістам Дангадзе заперечував свою вину і заявив, що не знайомий з бізнесменом С.Курченко.

Нагадаємо, 6 грудня Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

Українські Національні Новини

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