Апеляційний суд Києві відклав розгляд скарги на запобіжний захід Дангадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва відклад розгляд скарги на арешт другого фігуранта "справи Саакашвілі" Северіона Дангадзе через відсутність у розпорядженні суду матеріалів справи, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання відкладається на невизначений термін у зв'язку із не надходженням до суду матеріалів справи", - йдеться в оголошенні колегії суду.
У свою чергу, в коментарі журналістам, адвокат Дангадзе Роман Кругляк зазначив, що Печерський суд ще досі не надав стороні захисту повного тексту ухвали, щоб вона могла в нормальний процесуальний спосіб підготувати своє заперечення.
"Суддя Печерскього суду Кириленко призначила оголошення повного тексту ухвали лише на сьогодні на 15.30 знаючи, що сьогодні розглядається апеляційна скарга", - сказав адвокат.
Крім того, в інтерв'ю журналістам Дангадзе заперечував свою вину і заявив, що не знайомий з бізнесменом С.Курченко.
Нагадаємо, 6 грудня Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави соратнику екс-голови Одеської ОДА, екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе.