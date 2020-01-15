Апелляционная палата оставила дело ексголовы Запорожской ОГА Брыля в ВАКС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного определила подсудность дела бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных сведений в декларации за Высшим антикоррупционным судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, Апелляционная палата рассмотрела ходатайство защитника бывшего председателя Запорожской ОГА о направлении уголовного производства в отношении обвиняемого из Высшего антикоррупционного суда в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья.
“По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства защитника и определила подсудность указанного дела за Высшим антикоррупционным судом”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который подозревается во внесении недостоверных сведений в декларации.
Напомним, в июле этого года Соломенского районного суда избрал меру пресечения бывшему руководителю одной из областных государственных администраций, который в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество в виде личного обязательства.
Как сообщалось ранее, в САП указали, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию, добавили в прокуратуре.