Апеляційна палата залишила справу ексголови Запорізької ОДА Бриля у ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного визначила підсудність справи колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до декларації за Вищим антикорупційним судом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
Так, Апеляційна палата розглянула клопотання захисника колишнього голови Запорізької ОДА про направлення кримінального провадження щодо обвинуваченого з Вищого антикорупційного суду до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.
“За результатами розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні клопотання захисника та визначила підсудність вказаної справи за Вищим антикорупційним судом”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до декларації.
Нагадаємо, в липні цього року Солом’янського районного суду обрав запобіжний захід колишньому очільнику однієї з обласних державних адміністрацій, який у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, у вигляді особистого зобов’язання.
Як повідомлялося раніше, у САП вказали, що чиновник у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, а саме: об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн та 8 млн грн відповідно. Крім того, з’ясувалося, що у 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію, додали у прокуратурі.