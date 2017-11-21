Антонищак о водочных акцизах: Европа не должна нам указывать, в чем наш экономический интерес

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина - независимое государство, которое должно самостоятельно решать, какую налоговую политику ему проводить. Об этом в комментарии УНН указал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Антонищак, комментируя требования ЕС по повышению акцизов на алкоголь.

"Скажите, мы независимое государство Украина? И когда говорят, что Европа требует, а мы кто? Азия? А почему мы не требуем от Франции сбросить цены на что-то? Или от Великобритании или от той же Польши? Мы так же можем требовать. Почему мы не требуем увеличить квоты на ту или иную продукцию? Мы такое же можем требовать. Поэтому, на счет вымогательства и шантажа, я бы попросил их и их дипломатов быть осторожнее в высказываниях.

...Поскольку у нас цены поднимались на электроэнергию, газ и так далее и на другие товары и услуги, нецелесообразно сейчас поднимать акциз (на алкогольные изделия - ред.), - отметил он.

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Нардеп добавил, что объективные факторы сегодня говорят о недопустимости поднятия акцизных ставок на ликеро-водочные изделия.

"Нравится это обществу или нет, но я скажу вам: я неоднократно общался с производителями алкогольных напитков и табачных изделий и они в динамике показывают, насколько у нас уменьшилось производство. То есть, у нас уменьшились поступления в бюджет, а за эти поступления, в том числе, мы выплачиваем социальные льготы, пенсии, дотации. Почему Европа не даст нам дешевых кредитов, если на то пошло?.. Чтобы мы стимулировали свою экономику. Почему та же Европа, зная, что мы воюющая страна, не поможет нам оружием? Почему Европа не откажется от российского газа? Потому что у них есть экономические интересы. Так вот, пожалуйста, мы им не указываем на их экономический интерес и они нам пусть на наш и экономический интерес не указывают", - отметил А.Антонищак.

Политик также отметил, что Украина должна защищать свои рынки.

Напомним, согласно взятым перед ЕС на себя обязательствам, Украина должна повысить акцизы на алкоголь и табак. Однако, именно завышенные акцизы приводят к тенизации рынка алкогольных напитков.

Добавим, налоговый комитет ВРУ отказался поддержать предложение правительства повысить акцизы на алкоголь на 11,2%.

Украинские Национальные Новости

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