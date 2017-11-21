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Антонищак про горілчані акцизи: Європа не повинна нам вказувати, у чому наш економічний інтерес

Антонищак про горілчані акцизи: Європа не повинна нам вказувати, у чому наш економічний інтерес

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна - незалежна держава, яка повинна самостійно вирішувати, яку податкову політику їй проводити. Про це у коментарі УНН вказав член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак, коментуючи вимоги ЄС щодо підвищення акцизів на алкоголь.

“Скажіть, ми є незалежна держава Україна? І коли кажуть, що Європа вимагає, а ми хто? Азія? А чому ми не вимагаємо від Франції скинути ціни на щось? Чи від Британії чи від тої самої Польщі? Ми так само можемо вимагати. Чому ми не вимагаємо збільшити квоти на ту чи іншу продукцію? Ми таке саме можемо вимагати. Тому, на рахунок вимагання і шантажу, я б попросив їх і їхніх дипломатів бути обережнішими у висловлюваннях.

...Оскільки у нас ціни піднімались на електроенергію, на газ і так далі і на інші товари і послуги, недоцільно зараз піднімати акциз (на алкогольні вироби - ред.), - зауважив він.

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Нардеп додав, що об’єктивні фактори сьогодні свідчать про неприпустимість підняття акцизних ставок на лікеро-горілчані вироби.

“Подобається це суспільству чи ні, але я скажу вам: я мав неодноразово спілкування з виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів і вони в динаміці показують, наскільки у нас зменшилось виробництво. Тобто, у нас зменшились надходження до бюджету, а за ці надходження, в тому числі, ми виплачуємо соціальні пільги, пенсії, дотації. Чому Європа не дасть нам дешевих кредитів, якщо на те пішло?.. Щоб ми стимулювали свою економіку. Чому та сама Європа, знаючи, що ми воююча країна, не допоможе нам зброєю? Чому Європа не відмовиться від російського газу? Тому що у них є економічні інтереси. Так от, будь ласка, ми їм не вказуємо на їх економічний інтерес і вони нам хай на наш і економічний інтерес не вказують”, - зазначив А.Антонищак.

Політик також наголосив на тому, що Україна повинна захищати свої ринки.

Нагадаємо, відповідно до взятих перед ЄС на себе зобов’язань, Україна має підвищити акцизи на алкоголь і тютюн. Однак, саме завищенні акцизи призводять до тінізації ринку горілчаних напоїв.

Додамо, податковий комітет ВРУ відмовився підтримати пропозицію уряду підвищити акцизи на алкоголь на 11,2%.

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