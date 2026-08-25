Антициклон обусловит сухую погоду и до +30° - прогноз на 25 августа

Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен

Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен

Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен

Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен