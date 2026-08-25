Антициклон обусловит сухую погоду и до +30° - прогноз на 25 августа
Киев • УНН
25 августа в Украине будет малооблачно и без осадков под влиянием антициклона. Днём температура достигнет 30° на юге.
Антициклон обусловит сухую погоду в Украине с температурой воздуха до 30 градусов тепла во вторник, 25 августа, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
"25 августа погоду в Украине будет определять антициклон", - указали в Укргидрометцентре.
По прогнозу, ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 21-26°; в южной части ночью 13-18°, днем 25-30°.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11490 просмотров