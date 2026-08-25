Антициклон зумовить суху погоду та до +30° - прогноз на 25 серпня
Київ • УНН
25 серпня в Україні буде малохмарно й без опадів під впливом антициклону. Вдень температура сягне 30° на півдні.
Антициклон зумовить суху погоду в Україні з температурою повітря до 30 градусів тепла у вівторок, 25 серпня, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
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"25 серпня погоду в Україні визначатиме антициклон", - вказали в Укргідрометцентрі.
За прогнозом, очікується невелика хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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