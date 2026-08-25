Антициклон зумовить суху погоду та до +30° - прогноз на 25 серпня

Україну сьогодні підтримали військовими та енергетичними пакетами - Зеленський

Україну сьогодні підтримали військовими та енергетичними пакетами - Зеленський

Україну сьогодні підтримали військовими та енергетичними пакетами - Зеленський

Україну сьогодні підтримали військовими та енергетичними пакетами - Зеленський

Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада

Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада

Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада

Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада