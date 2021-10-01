Антирекорд осени второй день подряд: в Украине уже 2,43 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 034
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,43 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 сентября, - 12 тысяч, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом около 2,6 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 30 сентября 2021 гола в Украине зафиксировано 12 034 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 2637 человек;
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- летальных случаев - 172;
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- выздоровели - 3264 человека.
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- протестировано: методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265 человек, экспресс-тестами - 33 178 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 435 413 человек;
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- выздоровели - 2 258 455 человек;
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- летальных исходов - 56 446;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 875 426.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1059, медработников - 248.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.