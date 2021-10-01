Антирекорд осени второй день подряд: в Украине уже 2,43 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 034

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,43 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 сентября, - 12 тысяч, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом около 2,6 тысячи человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.