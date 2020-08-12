Антирекорд на Буковине: за сутки коронавирусом заразились 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Черновицкой области 12 августа зафиксировано антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 658 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Есть антирекорд! 130 случаев коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 12 августа. Всего исследовали 658 образцов”, — написал Осачук.
“Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своей безответственным поведением приблизили это время”, — написал Осачук.
Он добавил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 7110 человек. “42 человек выздоровели от COVID-19. Эту болезнь сумели побороть уже 5354 наших земляков. Берегите себя и близких”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1970 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.