Антирекорд на Буковині: за добу коронавірусом інфікувались 130 осіб

“Маємо антирекорд! 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Усього дослідили 658 зразків”, — написав Осачук.

“Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Уперше число зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, однак, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час”, — написав Осачук.

Він додав, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 7110 осіб. “42 людей одужали від COVID-19. Цю хворобу зуміли побороти уже 5354 наших краян. Бережіть себе та близьких”, — написав голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 84 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 970 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.