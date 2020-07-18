Антирасистские протесты: Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook на фоне бойкота соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
По их данным, Disney занимала первое место по расходам на рекламу в Facebook в первом полугодии текущего года и второе место по итогам прошлого года. В 2020 году компания потратила 210 млн долларов на рекламу своего сервиса потокового видео Disney+ на платформе соцсети. Как уточняют источники газеты, принадлежащая Disney компания — оператор сервиса Hulu приостановила размещение рекламы в Instagram. Расходы Hulu на эти цели составляли 16 млн долларов с 15 апреля по 30 июня, отмечает издание.
На прошлой неделе глава корпорации Facebook Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сэндберг провели встречи с вдохновителями бойкота соцсети в лице представителей неправительственных организаций “Антидиффамационная лига”, “Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения” и Color of Change. Директор Color of Change Рашад Робинсон подчеркнул, что разочарован встречей. Неправительственная Free Press (“Свободная пресса”) сообщила о решении продолжать бойкот соцсети.
Facebook обещала устранить большую часть недостатков, выявленных в докладе, подготовленном специалистами в области гражданских прав и свобод Лорой Мерфи и Меган Какаче. Сэндберг признала, что авторы доклада высказали наиболее жесткую критику по поводу решения администрации соцсети не блокировать последние твиты президента США Дональда Трампа и не подвергать цензуре высказывания политиков путем проверки достоверности их выкладок и цифр.
В последние недели сотни компаний в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. В бойкоте участвуют Starbucks, Coca-Cola, Verizon, британо-голландский лидер рынка пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever, продавцы одежды и инвентаря для спорта и туризма REI, The North Face, Eddie Bauer и Patagonia, джинсов Levi Strauss, производители мороженого Ben & Jerry’s и шоколада Hershey’s, а также американский филиал японского автомобилестроительного гиганта Honda.