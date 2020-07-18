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Антирасистські протести: Walt Disney знизила витрати на рекламу у Facebook на фоні бойкоту соцмережі

Антирасистські протести: Walt Disney знизила витрати на рекламу у Facebook на фоні бойкоту соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Американська компанія The Walt Disney Company значно знизила витрати на розміщення реклами в Facebook на фоні бойкоту соціальної мережі через недостатньо жорстку боротьбу з проявом расизму. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, інформує УНН.

За їхніми даними, Disney займала перше місце по витратах на рекламу в Facebook у першому півріччі поточного року і друге місце за підсумками минулого року. У 2020 році компанія витратила 210 млн доларів на рекламу свого сервісу потокового відео Disney+ на платформі соцмережі. Як уточнюють джерела газети, компанія, що належить Disney — оператор сервісу Hulu призупинила розміщення реклами в Instagram. Витрати Hulu на ці цілі становили 16 млн доларів з 15 квітня по 30 червня, відзначає видання.

Минулого тижня глава корпорації Facebook Марк Цукерберг і операційний директор Шеріл Сендберг провели зустрічі з натхненниками бойкоту соцмережі в особі представників неурядових організацій “Антидефамаційна ліга”, “Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення” і Color of Change. Директор Color of Change Рашад Робінсон підкреслив, що розчарований зустріччю. Неурядова Free Press (“Вільна преса”) повідомила про рішення продовжувати бойкот соцмережі.

Facebook обіцяла усунути більшу частину недоліків, виявлених у доповіді, підготовленій фахівцями в області цивільних прав і свобод Лорою Мерфі і Меган Какаче. Сендберг визнала, що автори доповіді висловили найбільш жорстку критику з приводу рішення адміністрації соцмережі не блокувати твіти президента США Дональда Трампа і не піддавати цензурі висловлювання політиків шляхом перевірки достовірності їх викладок і цифр.

В останні тижні сотні компаній в США та інших країнах заявили про припинення розміщення реклами в Facebook та інших популярних соцмережах, оскільки керівництво останніх не вживає достатніх заходів для видалення повідомлень расистського характеру і інформації, яка вводить в оману. У бойкоті беруть участь Starbucks, Coca-Cola, Verizon, британо-голландський лідер ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії Unilever, продавці одягу та інвентарю для спорту і туризму REI, The North Face, Eddie Bauer і Patagonia, джинсів Levi Strauss, виробники морозива Ben & Jerry’s і шоколаду Hershey’s, а також американська філія японського автомобілебудівного гіганта Honda.

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