Антирасистські протести: вже майже тисяча компаній бойкотуватиме розміщення реклами у Facebook

В останні тижні багато великих корпорацій в США та інших країнах заявили про припинення розміщення реклами в Facebook та інших популярних соцмережах, оскільки керівництво останніх не вживає достатніх заходів для видалення повідомлень расистського характеру і інформації, яка вводить в оману. На підтримку акції виступають впливові американські правозахисні організації, в тому числі Free Press.

Як випливає із заяви, однієї з керівників Free Press Джессіка Гонсалес брала участь в зустрічі правозахисників і керівництва Facebook, що відбулася у вівторок в режимі телеконференції. За словами Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг і операційний директор компанії Шеріл Сендберг не переконали ініціаторів бойкоту в тому, що вони “вживають заходів”. “Замість того, щоб взяти на себе зобов’язання щодо викорінення в конкретні терміни в Facebook ненависті і дезінформації, керівництво компанії озвучило свою колишню позицію в спробі заспокоїти нас, не виконуючи наші вимоги”, — вказала Гонсалес.

“Ми продовжимо розширювати бойкот, поки Facebook не поставиться до наших вимог серйозно”, — підкреслила Гонсалес. “Нам потрібно продовжувати чинити тиск”, — додала вона. У заяві констатується, що вже “майже тисяча компаній погодилися призупинити розміщення реклами” в сервісах Facebook.

У зустрічі також брали участь представники інших неурядових організацій. У їх числі Антидефамаційна ліга, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення і Color of Change. Глава Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт на прес-конференції після консультацій з керівництвом Facebook заявив, що компанія не висловила готовності виконувати вимоги правозахисників. Директор Color of Change Рашад Робінсон підкреслив, що розчарований зустріччю.

Акції Facebook за підсумками фондових торгів в США у вівторок в світлі підсумків зустрічі незначно подешевшали. Їх вартість знизилася на 0,09 (0,04%) долара, до 240,14 доларів.

Facebook Fails to Appease Organizers of Ad Boycott — The New York Times https://t.co/owOTdq9J2Q

— Craig Aaron (@notaaroncraig) July 7, 2020

Вимоги правозахисників

Як повідомляється на сайті, присвяченому цій акції по бойкоту Facebook, правозахисники домагаються прийняття компанією цілого комплексу заходів. У їх числі регулярні перевірки її роботи незалежними експертами на предмет наявності дискримінації в будь-якій формі на її мережевих ресурсах, а також виявлення фактів цькування користувачів. Передбачається, що Facebook має виконувати рекомендації даних фахівців.

Правозахисники вимагають від корпорації видалити в належних їй соцмережах облікові записи груп, які підтримують расизм, антисемітизм, різні теорії змови, заперечують Голокост, зміну клімату, а також поширюють недостовірну інформацію про вакцини. Ініціатори бойкоту також наполягають на тому, що заходи слід прийняти і проти груп, в яких матеріали, що стосуються зазначених тем, розміщують не публічно, а тільки для учасників.

Як підкреслюється в заяві правозахисників, правила, прийняті в Facebook, слід застосовувати і до політичних діячів, зокрема припиняти публікацію ними повідомлень із закликами до насильства.