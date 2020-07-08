Антирасистские протесты: уже почти тысяча компаний будет бойкотировать размещение рекламы в Facebook

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22381 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 35737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107133 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116321 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120345 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156635 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118321 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145982 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104693 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102928 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 100273 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 82149 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 67309 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 94893 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 36305 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 117532 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 156635 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 145982 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 396280 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 346542 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 8076 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 13211 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 93220 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109604 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137533 просмотра
Актуальное
Антирасистские протесты: уже почти тысяча компаний будет бойкотировать размещение рекламы в Facebook

Антирасистские протесты: уже почти тысяча компаний будет бойкотировать размещение рекламы в Facebook

Киев  •  УНН

 • 11894 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Правозащитные организации, которые инициировали бойкот Facebook, намерены продолжать его, поскольку считают, что компания отказалась выполнять их требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте американской неправительственной организации Free Press, передает УНН.

В последние недели многие крупные корпорации в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. В поддержку акции выступают влиятельные американские правозащитные организации, в том числе Free Press.

Как следует из заявления, один из руководителей Free Press Джессика Гонсалес участвовала в состоявшейся во вторник в режиме телеконференции встрече правозащитников и руководства Facebook. По словам Гонсалес, глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг не убедили инициаторов бойкота в том, что они “принимают меры”. “Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по искоренению в конкретные сроки в Facebook ненависти и дезинформации, руководство компании озвучило свою прежнюю позицию в попытке успокоить нас, не выполняя наши требования”, — указала Гонсалес.

“Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется к нашим требованиям серьезно”, — подчеркнула Гонсалес. “Нам нужно продолжать оказывать давление”, — добавила она. В заявлении констатируется, что уже “почти тысяча компаний согласились приостановить размещение рекламы” в сервисах Facebook.

Во встрече также участвовали представители других неправительственных организаций. В их числе Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт на пресс-конференции после консультаций с руководством Facebook заявил, что компания не выразила готовности выполнять требования правозащитников. Директор Color of Change Рашад Робинсон подчеркнул, что разочарован встречей.

Акции Facebook по итогам фондовых торгов в США во вторник в свете итогов встречи незначительно подешевели. Их стоимость снизилась на 0,09 (0,04%) доллара, до 240,14 долларов.

Facebook Fails to Appease Organizers of Ad Boycott - The New York Times https://t.co/owOTdq9J2Q

— Craig Aaron (@notaaroncraig) July 7, 2020

Требования правозащитников

Как сообщается на сайте, посвященном данной акции по бойкоту Facebook, правозащитники добиваются принятия компанией целого комплекса мер. В их числе регулярные проверки ее работы независимыми экспертами на предмет наличия дискриминации в какой-либо форме на ее сетевых ресурсах, а также выявления фактов травли пользователей. Предполагается, что Facebook должна выполнять рекомендации данных специалистов.

Правозащитники требуют от корпорации удалить в принадлежащих ей соцсетях учетные записи групп, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, отрицают Холокост, изменение климата, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинах. Инициаторы бойкота также настаивают на том, что меры следует принять и против групп, в которых материалы, касающиеся указанных тем, размещают не публично, а только для участников.

Как подчеркивается в заявлении правозащитников, правила, принятые в Facebook, следует применять и к политическим деятелям, в частности пресекать публикацию ими сообщений с призывами к насилию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы