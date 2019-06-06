Антикоррупционный суд может не начать свою работу вовремя - Холодницкий

“Скажу откровенно ... у меня есть опасения, что в силу отсутствия нормального помещения, нормальных средств к существованию, этот суд может не начать свою работу вовремя. Учитывая лето, предвыборные гонки, у меня есть такие опасения. Человек, который сталкивался с запуском работы вновь антикоррупционных органов, я понимаю, что юридически все вопросы урегулированы для начала работы этого суда, но вопрос материально-технического характера, которые до сих пор остаются очень открытыми. Мне как прокурору важно, чтобы этот суд начал работу не только 5 сентября, как они задекларировали, а я бы хотел, чтобы он быстрее начал работу”, — сказал Холодницкий.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 7 мая, избрал руководительницу — ею стала судья первой инстанции Елена Танасевич.

Как сообщал УНН, глава вновь Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич задекларировала то, что совместно с мужем владеет 14 земельными участками в Запорожской области и имеет задолженность по ипотеке.