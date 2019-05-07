Більше 10 земділянок та борг по іпотеці: що задекларувала голова Антикорупційного суду

За 2018 рік Танасевич задекларувала квартиру у місті Харкові загальною площею 56,7 кв. м., вартістю 252,5 тис. грн, що є її спільною власністю з чоловіком Михайлом Танасевичем, який займається підприємницькою діяльністю.

Крім того, в обраної голови Вищого антикорупційного суду задекларовано дві земельні ділянки у Харкові площею 1200 кв. м., вартістю 109,3 тис. грн та площею 1000 кв. м., вартістю 268,7 тис. грн. Ці дві земельні ділянки також знаходяться у спільній власності з чоловіком.

Згідно з декларацією, Танасевич також спільно з чоловіком володіє 14 земельними ділянками в Запорізькій області площею 20 тисяч кв. м. кожна.

За даними декларації, Олені Танасевич належить автомобіль Peugeot 107 2012 року випуску, її чоловікові – автомобіль Daewoo Sens 2005 року випуску, у спільній власності у них є ще один автомобіль – Ssangyong Actyon 2006 року випуску.

Крім того, Михайлу Танасевичу належить 50% ТОВ "Енергетична альтернатива", 100% ТОВ "Серафим Солар Україна" та 50% ТОВ "Євро Енерджі".

Загальний дохід Олени Танасевич у 2018 році становив 449,1 тис. грн, її чоловіка – 1 млн 428 тис. грн.

Згідно з декларацією голови Вищого антикорупційного суду за 2018 рік, серед її фінансових зобов’язань є кредити загальною сумою 283,9 тис. грн.

Крім того, у Танасевич є заборгованість за довгостроковим іпотечним кредитом у розмірі 355,5 тис. грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд сьогодні, 7 травня, обрав очільника – нею стала суддя першої інстанції Олена Танасевич.