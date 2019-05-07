Более 10 земучастков и долг по ипотеке: что задекларировала глава Антикоррупционного суда

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич совместно с мужем владеет 14 земельными участками в Запорожской области и имеет задолженность по ипотеке, передает УНН со ссылкой на электронную декларацию на сайте НАПК.

За 2018 год Танасевич задекларировала квартиру в городе Харькове общей площадью 56,7 кв. м., стоимостью 252,5 тыс. грн, что является ее общей собственностью с мужем Михаилом Танасевичем, который занимается предпринимательской деятельностью.

Кроме того, у главы Высшего антикоррупционного суда задекларировано два земельных участка в Харькове площадью 1200 кв. м., стоимостью 109,3 тыс. грн и площадью 1000 кв. м., стоимостью 268,7 тыс. грн. Эти два земельных участка также находятся в общей собственности с мужем.

Согласно декларации, Танасевич также совместно с мужем владеет 14 земельными участками в Запорожской области площадью 20 тыс. кв. м. каждая.

По данным декларации, Елене Танасевич принадлежит автомобиль Peugeot 107 2012 года выпуска, ее мужу - автомобиль Daewoo Sens 2005 года выпуска, в общей собственности у них есть еще один автомобиль - Ssangyong Actyon 2006 года выпуска.

Кроме того, Михаилу Танасевичу принадлежит 50% ООО "Энергетическая альтернатива", 100% ООО "Серафим Солар Украины" и 50% ООО "Евро Энерджи".

Общий доход Елены Танасевич в 2018 году составил 449,1 тыс. грн, ее мужа - 1 млн 428 тыс. грн.

Согласно декларации главы Высшего антикоррупционного суда за 2018 год, среди ее финансовых обязательств есть кредиты на общую сумму 283,9 тыс. грн.

Кроме того, у Танасевич есть задолженность по долгосрочному ипотечному кредиту в размере 355,5 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд сегодня, 7 мая, избрал главу - ею стала судья первой инстанции Елена Танасевич.

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