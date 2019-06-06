Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно - Холодницький

“Скажу відверто... в мене є побоювання, що в силу відсутності нормального приміщення, нормальних засобів для існування, цей суд може не розпочати свою роботу вчасно. Враховуючи літо, передвиборчі перегони, в мене є такі побоювання. Людина, яка стикалась із запуском роботи новостворених антикорупційних органів, я розумію, що юридично всі питання врегульовані для початку роботи цього суду, але є питання матеріально-технічного характеру, які досі залишаються дуже відкритими. Мені як прокурору важливо, що цей суд почав роботу не тільки 5 вересня, як вони задекларували, а я б хотів, щоб він швидше почав роботу”, — сказав Холодницький.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 7 травня, обрав очільницю — нею стала суддя першої інстанції Олена Танасевич.

Як повідомляв УНН, очільниця новоутвореного Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич задекларувала те, що спільно з чоловіком володіє 14 земельними ділянками у Запорізькій області та має заборгованість по іпотеці.