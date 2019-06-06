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Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно - Холодницький

Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно - Холодницький

Київ • УНН

 • 7148 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький розповів, що має побоювання стосовно вчасного запуску Антикорупційного суду. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“Скажу відверто... в мене є побоювання, що в силу відсутності нормального приміщення, нормальних засобів для існування, цей суд може не розпочати свою роботу вчасно. Враховуючи літо, передвиборчі перегони, в мене є такі побоювання. Людина, яка стикалась із запуском роботи новостворених антикорупційних органів, я розумію, що юридично всі питання врегульовані для початку роботи цього суду, але є питання матеріально-технічного характеру, які досі залишаються дуже відкритими. Мені як прокурору важливо, що цей суд почав роботу не тільки 5 вересня, як вони задекларували, а я б хотів, щоб він швидше почав роботу”, — сказав Холодницький.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 7 травня, обрав очільницю — нею стала суддя першої інстанції Олена Танасевич.

Як повідомляв УНН, очільниця новоутвореного Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич задекларувала те, що спільно з чоловіком володіє 14 земельними ділянками у Запорізькій області та має заборгованість по іпотеці.

Українські Національні Новини

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