Антикоррупционный комитет в среду вернется к вопросу аудитора НАБУ - Парубий

“Я надеюсь, что в эту среду профильный комитет сможет рассмотреть эту ситуацию (относительно избрания аудитора НАБУ — ред.), которая сложилась, и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора”, — сообщил А.Парубий.

Напомним, 7 февраля Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ.