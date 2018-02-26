Антикоррупционный комитет в среду вернется к вопросу аудитора НАБУ - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В эту среду комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции может принять новое решение о аудитора НАБУ. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Я надеюсь, что в эту среду профильный комитет сможет рассмотреть эту ситуацию (относительно избрания аудитора НАБУ — ред.), которая сложилась, и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора”, — сообщил А.Парубий.
Напомним, 7 февраля Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ.