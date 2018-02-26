Антикорупційний комітет у середу повернеться до питання аудитора НАБУ - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Цієї середи комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції може прийняти нове рішення щодо аудитора НАБУ. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Я сподіваюсь, що цієї середи профільний комітет зможе розглянути цю ситуацію (щодо обрання аудитора НАБУ — ред.), яка склалась, і дати нове рішення з приводу кандидатів на аудитора”, — повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, 7 лютого Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з проханням завершити попередній конкурс аудитора НАБУ.