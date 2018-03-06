Антикоррупционный комитет попытается объявить конкурс на аудитора НАБУ 14 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В среду, 14 марта, комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции может рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность аудитора НАБУ. Об этом со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины передает УНН.
"Объявление проведения квалификационного отбора кандидата от Верховной Рады Украины в члены Комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в повестке дня.
Напомним, комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ.