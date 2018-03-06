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Антикорупційний комітет спробує оголосити конкурс на аудитора НАБУ 14 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В середу, 14 березня, комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції може розглянути питання оголошення конкурсу на посаду аудитора НАБУ. Про це з посиланням на сайт Верховної ради України передає УНН.

“Оголошення проведення кваліфікаційного відбору кандидата від Верховної Ради України у члени Комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України”, — йдеться в порядку денному.

Нагадаємо, комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з проханням завершити попередній конкурс аудитора НАБУ.

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