Антикорупційний комітет спробує оголосити конкурс на аудитора НАБУ 14 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В середу, 14 березня, комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції може розглянути питання оголошення конкурсу на посаду аудитора НАБУ. Про це з посиланням на сайт Верховної ради України передає УНН.
“Оголошення проведення кваліфікаційного відбору кандидата від Верховної Ради України у члени Комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України”, — йдеться в порядку денному.
Нагадаємо, комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з проханням завершити попередній конкурс аудитора НАБУ.