Антикоррупционеры подтвердили аннулирования визы голове КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, у председателя Конституционного суда Украины произошла неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении ", - сообщили антикоррупционеры.
Ранее об аннулировании американской визы Станиславу Шевчуку сообщал УНН.
Также напомним, рассмотрение вопроса об отставке Шевчука с должности главы КСУ запланировано на 14 мая. Основанием стали грубые дисциплинарные проступки судьи, не совместимые с занимаемой должностью.