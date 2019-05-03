Антикорупціонери підтвердили анулювання візи голові КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Голові Конституційного суду України Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Про це повідомив Центр протидії корупції на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі, у голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення”, - повідомили антикорупціонери.
Раніше про анулювання американської візи Станіславу Шевчуку повідомляв УНН.
Також нагадаємо, розгляд питання про відставку Шевчука з посади голови КСУ заплановано на 14 травня. Підставою стали грубі дисциплінарні проступки судді, не сумісні із займаною посадою.