Анкара заявила о восстановлении отношений с Москвой

"С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона", - сказал глава МИД РФ.

В качестве примера он привел ситуацию в Сирии и Азербайджане.

В то же время, добавил М. Чавушоглу, Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым".

Напомним, 4 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября 2015 года подписал указ "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер по Турецкой Республики". В конце июня 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган принес извинения за то, что произошло, и отношения между странами начали нормализоваться.