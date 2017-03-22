Анкара заявила про відновлення відносин з Москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Туреччина і Росія відновили свої відносини і зараз працюють над вирішенням проблем в регіоні. Про це у вівторок у Вашингтоні заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З Росією ми подолали наші розбіжності. Сьогодні наші відносини відновлені, і ми співпрацюємо при вирішенні ряду проблем регіону", - сказав голова МЗС РФ.
Як приклад він навів ситуацію в Сирії і Азербайджані.
У той же час, додав М.Чавушоглу, Анкара продовжує "підтримувати територіальну цілісність Грузії і України, включно з Кримом".
Нагадаємо, 4 листопада 2015 року винищувач F-16 ВПС Туреччини збив російський бомбардувальник Су-24, який брав участь в антитерористичній операції в Сирії. Один з льотчиків загинув, другий був врятований в результаті 12-годинної операції російських і сирійських спецпідрозділів.
Президент РФ Володимир Путін 28 листопада 2015 року підписав указ "Про заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій і про застосування спеціальних економічних заходів щодо Турецької Республіки". В кінці червня 2016 року президент Туреччини Таїп Ердоган приніс вибачення за те, що сталося, і відносини між країнами почали нормалізуватися.