Английские арбитры получили назначения на игру "Динамо" против "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Поединок “Барселона” — “Динамо”, который состоится 4 ноября на “Камп Ноу” (начало — в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Англии во главе с 35-летним Майклом Оливером.
Англичанину будут помогать его соотечественники — ассистенты Стюарт Барт и Саймон Беннетт, четвертый арбитр — Дэвид Кут.
Арбитр VAR — Крис Кавана, ассистент арбитра VAR — Крейг Поусон (оба — Англия).
Отметим, за годы работы на международной арене, а рефери имеет категорию ФИФА с 2012-го, Оливер однажды пересекался с киевлянами, зафиксировав выездную победу “бело-синих” над румынским “Стяуа” (0:2) в групповом турнире Лиги Европы-2014/2015. Тогда голами отметились Андрей Ярмоленко и Джермейн Ленс.