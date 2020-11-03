Англійські арбітри отримали призначення на гру “Динамо” проти “Барселони”

Поєдинок “Барселона” — “Динамо”, який відбудеться 4 листопада на “Камп Ноу” (початок — о 22:00 за київським часом), буде обслуговувати суддівська бригада з Англії на чолі з 35-річним Майклом Олівером.

Англійцю будуть допомагати його співвітчизники — асистенти Стюарт Барт та Саймон Беннетт, четвертий арбітр — Девід Кут.

Арбітр VAR — Кріс Кавана, асистент арбітра VAR — Крейг Поусон (обидва — Англія).

Зазначимо, за роки роботи на міжнародній арені, а рефері має категорію ФІФА з 2012-го, Олівер одного разу перетинався з киянами, зафіксувавши виїзну перемогу “біло-синіх” над румунським “Стяуа” (0:2) у груповому турнірі Ліги Європи-2014/2015. Тоді голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Джермейн Ленс.