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Англійські арбітри отримали призначення на гру “Динамо” проти “Барселони”

Англійські арбітри отримали призначення на гру “Динамо” проти “Барселони”

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Комітет арбітрів УЄФА опублікував суддівські призначення на матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Поєдинок “Барселона” — “Динамо”, який відбудеться 4 листопада на “Камп Ноу” (початок — о 22:00 за київським часом), буде обслуговувати суддівська бригада з Англії на чолі з 35-річним Майклом Олівером.

Англійцю будуть допомагати його співвітчизники — асистенти Стюарт Барт та Саймон Беннетт, четвертий арбітр — Девід Кут.

Арбітр VAR — Кріс Кавана, асистент арбітра VAR — Крейг Поусон (обидва — Англія).

Зазначимо, за роки роботи на міжнародній арені, а рефері має категорію ФІФА з 2012-го, Олівер одного разу перетинався з киянами, зафіксувавши виїзну перемогу “біло-синіх” над румунським “Стяуа” (0:2) у груповому турнірі Ліги Європи-2014/2015. Тоді голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Джермейн Ленс.

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