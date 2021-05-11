"Аннексированное" месторождение Глубокое: Баканов высказался о причастности к делу прежнего руководства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В СБУ не опровергают, что по уголовному делу против Виктора Медведчука и Тараса Козака, что касается месторождения Глубокое в Крыму, фигурирует прежнее руководство Украины, но подробности обещают озвучить позже. Об этом сказал председатель СБУ Иван Баканов на брифинге по уведомлению о подозрении народным депутатам Украины, передает корреспондент УНН.
Так, у главы СБУ спросили, фигурируют ли в этом уголовном деле руководители Украины, которые были у власти при передаче данного актива в Крыму.
Цитата
“Это достаточно хороший вопрос. Но ответ на него мы озвучим чуть позже”, - сказал Баканов.
Детали
Речь идет о месторождении “Глубокое”, о котором, по данным Генпрокуратуры, в 2015 году Медведчук и Тарас Козак передали всю материальную и документальную базу в РФ.
Контекст
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.
Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Виктора Медведчука.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО готовит санкции против 5 народных депутатов
В начале марта этого года Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.
Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аудиозапись телефонного разговора, вероятно, Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова — это не последний разговор, и будут еще.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.